التعادل الإيجابي يحسم مواجهة المقاولون والبنك الأهلي في الدوري

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي (1-1) مباراة المقاولون والبنك الأهلي، خلال المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب الجبل الأخضر، وجاء ذلك ضمن منافسات الجولة الـ 27 من المسابقة المحلية.

أحرز أحمد ياسر هدف البنك الأهلي الأول في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء استقبلها بتسديدة قوية داخل الشباك.

وسجل جوزيف أوشايا هدف التعادل للمقاولون العرب في الدقيقة (45+2)، بعد عرضية من الجانب الأيمن يخطئ محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي في التصدي لها، ليسددها أوشايا داخل المرمى.

وفي الدقيقة (90+7) احتسب حكم المباراة محمد العتباني ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب نفذها أحمد علاء، لكن تصدى لها الحارس محمد أبو جبل.

بهذه النتيجة، وصل فريق المقاولون العرب إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز السادس عشر.