 وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة جهود وقف التصعيد العسكري في السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة جهود وقف التصعيد العسكري في السودان

أ ش أ
نشر في: الخميس 4 مايو 2023 - 11:13 م | آخر تحديث: الخميس 4 مايو 2023 - 11:13 م

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان - خلال الاتصال، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - على استمرار بلاده في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها.

كما استعرض الجانبان أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.


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