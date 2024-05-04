شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر السبت، في قصف لطائرات الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة.



وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت انقاض المنزل المستهدف، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



كما شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزلاً يعود لعائلة أبو العينين في شارع الفالوجة في حي الجنينة شرق رفح، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال.



وفي السياق ذاته، استشهد فلسطينيان، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة البلبيسي شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.



وأسفر العدوان عن استشهاد 34,622 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والاطفال، وإصابة أكثر من 77,867 آخرين.



فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والانقاذ الوصول إليهم.