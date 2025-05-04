محافظ القليوبية يشارك في احتفالية مسابقة أهل الخير لتكريم الجمعيات الاكثر مشاركه في تقديم الإطعام خلال رمضان

شارك اليوم المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية في فعاليات حفل تكريم مسابقة "أهل الخير"، المبادرة النوعية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتكريم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتميزة في إطعام الصائمين خلال شهر رمضان الماضي على مستوى محافظات الجمهورية.

واعرب المحافظ، عن فخره واعتزازه بالدور الرائد الذي قامت به جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن هذا التكريم الذي أقيم برعاية وزارة التضامن الاجتماعي يعكس مدى التكاتف والتعاون بين أبناء القليوبية وحرصهم على مد يد العون للمحتاجين والأسر الأولى بالرعاية.

وقد أقيم الحفل تحت رعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور عادل النجار، محافظ الجيزة، و اميمه رفعت وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بالقليوبية وعدد من الشخصيات البارزة والقيادات المجتمعية.

وتهدف مسابقة "أهل الخير" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي إلى إبراز النماذج الملهمة والمبادرات المجتمعية المؤثرة التي قدمت الدعم للأسر المحتاجة وتوفير الوجبات الغذائية خلال شهر رمضان، وتعزيز قيم التكافل والتضامن في المجتمع المصري. وقد شهد الحفل تكريم الجهات الفائزة والإعلان عن المبادرات الأكثر تميزًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض قصص النجاح والتجارب الملهمة التي ساهمت في الوصول إلى المستحقين بطرق مبتكرة وفعالة.

واكد محافظ القليوبية أن مسابقة اهل الخير تجسدت بها أسمى معاني التكاتف والتراحم بين أبناء القليوبية، حيث ضربت مؤسساتنا الأهلية أروع الأمثلة في العطاء ومد يد العون للأسر الأكثر احتياجًا. هذا الإنجاز يعكس الروح الأصيلة لأهل القليوبية وحرصهم على التضامن في الأوقات الفضيلة."

كما أكد المحافظ، على أن محافظة القليوبية ستظل حريصة على دعم ومساندة جهود المجتمع المدني وتعزيز دوره الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين، كما تقدم بالشكر الجزيل لجميع الجمعيات والمؤسسات والأفراد الذين ساهموا في نجاح هذه المبادرة المباركة، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد في أعمالهم الخيرية.



