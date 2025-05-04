الصين تتقدم باحتجاج إلى اليابان على خلفية انتهاك طائرة يابانية مجالها الجوي

قدمت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، احتجاجا إلى اليابان على خلفية انتهاك طائرة يابانية تجارية يقودها أحد المنتمين لليمين الياباني المجال الجوي الصيني فوق جزر بحر الصين الشرقي، أمس السبت.

وقدم ليو جينسونج، المدير العام لإدارة الشئون الآسيوية بوزارة الخارجية الصينية، الاحتجاج إلى أكيرا يوكوتشي، الوزير المفوض في السفارة اليابانية في بكين، وفقا لما ذكرته وكالة جيجي اليابانية.

وفي المقابل، قدم يوكوتشي، ثاني أعلى مسؤول في السفارة اليابانية، احتجاجا شديد اللهجة إلى ليو على خلفية انتهاك مروحية صينية المجال الجوي الياباني بالقرب من جزر سينكاكو الخاضعة للإدارة اليابانية أمس السبت، وحث الجانب الصيني على عدم تكرار مثل هذا التصرف، وفقا لما ذكرته السفارة اليابانية.

وذكرت مصادر من بينها وزارة الدفاع اليابانية أن 4 سفن من طراز هايجينج تابعة لخفر السواحل الصيني دخلت المياه الإقليمية اليابانية قرب جزر سينكاكو من حوالي الساعة 12:18 مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي، ثم أقلعت مروحية من إحدى السفن وحلقت في المجال الجوي الياباني قرب الجزر قبل العودة إلى السفينة.