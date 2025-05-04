مسيرة في إسطنبول تنديدا بجرائم إسرائيل في غزة ودعما للفلسطينيين

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شهدت مدينة إسطنبول مسيرة للتنديد بالجرائم التي تواصل "إسرائيل" ارتكابها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 19 شهرا.

ودعت للمظاهرة، السبت، منصة التضامن مع فلسطين، وانطلقت من المسجد المركزي بمنطقة كاغيت هانة إلى القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، وفق الأناضول.

وفي طريقهم للقنصلية، أدى المشاركون صلاة المغرب في مسجد لفنت، ثم واصلوا مسيرتهم مرددين هتافات مناهضة لـ"إسرائيل".

وقرأ مراد إزمير ممثل عن هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH" بيانا صحفيا أمام القنصلية الإسرائيلية نيابة عن المشاركين.

وأكد إزمير أن "إسرائيل" استولت على منازل وأراضي آلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ولفت إلى مواصلة "إسرائيل" هجماتها على فلسطين، والقدس، والمسجد الأقصى، وقطاع غزة.

وأكد أن الوقت حان للوقوف صفا واحدا مع الفلسطينيين الذين يدافعون عن حقوقهم وأراضيهم بمواجهة "إسرائيل".

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلقت "إسرائيل" معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.