قالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان، اليوم الأحد، إن وحدة مكافحة الإرهاب اعتقلت خمسة رجال، بينهم أربعة إيرانيين، للاشتباه بهم في مخطط إرهابي لاستهداف أحد المنشآت.

جرت الاعتقالات أمس في سويندون، غرب لندن، وستوكبورت وروكديل ومانشستر، فقا لوكالة رويترز.

ولم تكشف الشرطة عن تفاصيل المخطط، ولم ترد سفارة إيران في لندن بعد على طلب للتعليق.

وقال دومينيك مورفي رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة "لا يزال التحقيق في مراحله الأولى، ونحن نستكشف مسارات تحقيق مختلفة لتحديد أي دوافع محتملة، وكذلك لتحديد ما إذا كان هناك أي خطر إضافي مرتبط بهذه المسألة على المواطنين".