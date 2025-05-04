افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، صباح اليوم الأحد، أولى فعاليات منتدى "نقل الخبرة" لحملة الماجستير والدكتوراه، بمحور جديد يعنى بالطفل وتعزيز إبداعه، ويستمر حتى الخميس 8 مايو الحالي، عبر الأونلاين، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة لتطوير الأداء المهني للعاملين.

تنفذ الفعاليات تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتقدمها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، وتأتي استكمالا لمحاور المنتدى التي تهدف إلى تنمية مهارات العاملين بالهيئة، وتزويدهم بالمعارف الضرورية لتطوير المحتوى الثقافي الموجه للأطفال.

وجاءت أولى محاضرات المنتدى تحت عنوان: "خفض حدة الاضطراب النفسي من خلال عروض المسرح الأسود للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة". أوضحت خلالها هبة رشدي، أخصائي العلاج بالفن، أن المسرح هو مرآة المجتمع، ولا يمكن إغفال دوره المهم كوسيلة من وسائل التواصل الإنساني، إذ ينقل الخبرات والنماذج البشرية من المؤدين إلى المتلقين في إطار العرض المسرحي.

وأكدت "رشدي" أن فن المسرح يجمع بين مختلف الفنون، ويسهم في تنمية العديد من المهارات والقدرات لدى جمهوره، كما يعمل كوسيط تعليمي وعلاجي يمكن الاستفادة من تقنياته في تعديل السلوك وعلاج بعض الاضطرابات السلوكية والانفعالية لدى الأطفال بمختلف مراحلهم العمرية، بوصفه من أحدث الوسائل المستخدمة في مجال العلاج النفسي والتعامل مع المشكلات النفسية والاجتماعية، لا سيما لدى الأطفال.

وأضافت أن المسرح بفنياته المتنوعة يساعد في تحسين سلوك الأطفال وتطوير آليات التواصل والتفاعل الاجتماعي لديهم، مما يسهم في تقليل الاضطراب النفسي وتعزيز التوافق النفسي والاجتماعي، مؤكدة على دور المسرح الأسود تحديدا، كأحد أكثر الوسائل تأثيرا في تشكيل وعي الطفل، إذ يمنحه القدرة على مواجهة مشكلاته، ويغرس في نفسه القيم المختلفة، دون أن يقتصر على الترفيه فقط.

ويهدف المنتدى إلى تعريف المشاركين بأهمية تنمية الإبداع لدى الطفل، وسبل تهيئة بيئة محفزة تساعده على اكتشاف أفكاره وتجريب تجارب جديدة، كما يناقش آليات توفير الألعاب التعليمية والأدوات الإبداعية مثل الألوان والأشكال والخامات المختلفة، بما يسهم في تنشيط خيال الطفل وتحفيز قدراته الإبداعية، ضمن إطار تربوي آمن وداعم.



