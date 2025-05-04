مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم في القرين بالشرقية

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لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، وأصيب آخر بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بـ3 عجلات (توك توك) أمام كوبري الصنايع بمدينة القرين بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى القرين المركزي بوصول محمود محمد، 32 عاما، جثة هامدة، وشخص آخر مصاب بكديمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين حدوث إصابة المصاب، ووفاة المتوفي إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية بثلاث عجلات (توك توك) أمام كوبري الصنايع بمدينة القرين، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصاب

وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن جثمان المتوفي عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.