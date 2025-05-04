ضبط 26 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

شنت مديرية التموين بمحافظة قنا، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والأنشطة التجارية بمختلف مراكز المحافظة؛ تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا؛ وذلك للتأكد من التزام التجار بالقوانين المنظمة وضبط المخالفات.

وأسفرت إحدى الحملات عن ضبط 26 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بعزبة هارون بمركز فرشوط، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وفي قطاع المخابز البلدية، حررت الحملة 4 محاضر مخالفات، شملت عدم الإعلان عن "قائمة التشغيل، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن"، فضلًا عن تحرير 28 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد حسن القط وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة مستمرة لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى استمرار حملات التفتيش اليومية لتحقيق الاستقرار وضمان حماية المستهلك.



