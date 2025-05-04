إير إنديا تعلق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى الثلاثاء

أعلنت شركة الخطوط الجوية الهندية "إير إنديا" تعليق رحلاتها الجوية إلى إسرائيل حتى بعد غد الثلاثاء.

وعادت طائرة تابعة لشركة كانت متجهة إلى إسرائيل أدراجها بعد سماع صفارات الإنذار أثناء مرورها فوق الأجواء الأردنية. وهبطت الطائرة في أبو ظبي، بالإمارات، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن، قد حذرت في وقت سابق اليوم الأحد، شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن جوريون في وسط إسرائيل كونه "غير آمن".

ويأتي هذا الإعلان بعد سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون اليوم في مطار بن جوريون الرئيسي في إسرائيل ما تسبب في توقف حركة الملاحة الجوية.