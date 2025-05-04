الشرطة الفيتنامية تعثر على 4 متوفيين وتشتبه في تسممهم بأول أكسيد الكربون

ذكرت الشرطة الفيتنامية اليوم الأحد، أنها عثرت على 4 مواطنين متوفين، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، بإحدى الشقق السكنية في منطقة تاويوان الواقعة بشمال غرب البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، بأنه يتم حاليا التحقيق بشأن الواقعة بوصفها ناتجة عن "تسمم بأول أكسيد الكربون".

وفي بيان صحفي، أفاد قسم شرطة منطقة يانجمي في تاويوان، بأنه تلقى طلبا عند حوالي الساعة العاشرة من مساء أمس السبت، للاطمئنان على سكان وحدة سكنية مستأجرة بعد عدم تمكن أصدقائهم من الوصول إليهم لعدة أيام.

وعند وصولهم، عثر رجال الشرطة على أربعة فيتناميين - رجلان وامرأتان - جثثا داخل المنزل، دون أي علامات على تعرضهم لعراك أو إصابات على أجسادهم، بحسب الشرطة.

وتوصل تحقيق أولي إلى أن وفاة الأربعة ناجمة - على الأرجح - عن تسممهم بأول أكسيد الكربون.