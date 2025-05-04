رفع كفاءة منظومة النظافة بمنطقة العرب القديم في بورسعيد

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تابع محمد أحمد فواز رئيس حي المناخ بمحافظة بورسعيد، أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والمناطق السكنية بمنطقة العرب القديم، بالتعاون مع الشركة المصرية البريطانية للخدمات البيئية المتكاملة.

وشهدت منطقة العرب القديم، خلال الورديات الصباحية، حملات مكثفة لرفع القمامة والمخلفات، وكنس الشوارع، بالإضافة إلى تفريغ صناديق القمامة.

وشملت الأعمال عدة شوارع رئيسية منها الأمين، وكسرى، والجهاد، وسعد زغلول "الثلاثيني"، وعرابي، وإبراهيم الموجي، والمشير أحمد إسماعيل "100 سابقًا"، إلى جانب محيط مسجد مريم وديوان حي العرب.

وشاركت في هذه الجهود فرق ميدانية من إدارة تحسين البيئة بالحي إلى جانب فرق الشركة، ضمن خطة متكاملة تستهدف النهوض بالشكل الجمالي والحضاري للمناطق السكنية، وتحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، بما يتماشى مع منظومة الجمع المنزلي للمخلفات.