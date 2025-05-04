مسيرة حاشدة في مدينة بريمن الألمانية تنديدا بالعدوان المتواصل على غزة

نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات في مدينة بريمن الألمانية، السبت، تظاهرة حاشدة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

ورفع المشاركون في التظاهرة، التي سارت في الشارع الرئيسي بالمدينة، أياديهم الملطخة باللون الأحمر في إشارة إلى استمرار الإبادة الجماعية وقتل الأطفال على مدار الساعة، واللافتات التي تُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بالقطاع.

وطالب رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها سامر بلال أصلان، دول العالم الحر، بالضغط على دولة الاحتلال من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية في ظل الكارثة الإنسانية في القطاع وموت الأطفال نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف وتشوه الأجنة.

واعتبر أصلان أن سياسة التجويع في غزة ستظل وصمة عار تلاحق هذا العالم أجمع، مشيرا إلى أن ما يجري تجاوز كل الخطوط الحمراء.