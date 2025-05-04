لوفتهانزا الألمانية تعلق رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى 6 مايو

أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى تل أبيب حتى يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 6 مايو.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، اليوم الأحد، عن متحدث باسم المجموعة قوله: «قررنا تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى 6 مايو، بسبب الوضع الحالي».

وأعلنت مجموعة من شركات الطيران الدولية، صباح اليوم الأحد، إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب عقب قصف مطار بن جوريون.

وبحسب القناة «12 العبرية»، أعلنت مجموعة لوفتهانزا، التي تضم: لوفتهانزا الألمانية، والخطوط النمساوية، والسويسرية، وبروكسل، ويورو وينجز، إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب اليوم.

وأشارت القناة العبرية إلى عودة طائرة الخطوط الجوية الهندية إلى الهند قبل هبوطها في مطار بن جوريون، صباح الأحد.

وذكرت أن شركة طيران أوروبا ألغت رحلاتها إلى إسرائيل على الأقل خلال الساعات القليلة المقبلة.

ولفتت التقارير إلى أن الركاب على متن رحلة قادمة من مدريد تم إخراجهم من الطائرة قبل لحظات من إقلاعها.

من جانبها، جددت جماعة الحوثي تحذيرها لكل شركات الطيران العالمية من مواصلة رحلاتها إلى مطار بن جوريون، كونه أصبح غير آمن لحركة الملاحة.