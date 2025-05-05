حملة مكثفة لمكافحة ناقلات الأمراض في العريش

نفذت وحدة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة بالعريش، اليوم الأحد، حملة مكثفة وشاملة لمكافحة ناقلات الأمراض في حي الريسة والضاحية بمدينة العريش، وذلك في إطار استراتيجية وقائية تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض المنقولة عبر الحشرات وغيرها من النواقل.

وأوضحت الدكتورة سلوى نجاح، مدير إدارة الأمراض المدارية وناقلات الأمراض، أن الحملة جرت على نطاق واسع وشملت مختلف أرجاء حي الريسة والضاحية.

واستخدم فريق متخصص من الوحدة جهاز الضباب المحمول على سيارة لتغطية المنطقة بشكل فعال، مستهدفًا بؤر تكاثر الحشرات والناقلات المحتملة للأمراض.

وأشار المهندس محمد أحمد عبد الهادي، رئيس قسم مكافحة ناقلات الأمراض، إلى أن المناطق التي شملتها الحملة تضمنت الشوارع والتجمعات السكنية في حي الريسة والضاحية.

وأكد على التزام الوحدة بالوصول إلى جميع الأماكن التي قد تشكل بيئة مناسبة لتكاثر هذه الناقلات تباعًا، في إطار سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، إدارة ناقلات الأمراض، بشكل دوري ومستمر.

وتهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة صحية وآمنة لجميع سكان المحافظة، وحمايتهم من خطر الإصابة بالأمراض التي يمكن أن تنقلها الحشرات والقوارض وغيرها من النواقل.

وأكد المهندس صبحي الفرماوي، مدير وحدة ناقلات الأمراض بالعريش، أن الإدارة تقوم بمسوحات دورية لتحديد المناطق الأكثر عرضة لتكاثر النواقل، وتضع خططًا استباقية لتنفيذ حملات المكافحة في التوقيتات المناسبة.

وتعتمد الإدارة على أحدث التقنيات والمبيدات الآمنة والفعالة في عمليات الرش والضباب، مع الأخذ في الاعتبار المعايير البيئية والصحية.