ألمانيا تعيد السماح للسوريين بعرض أسباب اللجوء وتبقي على تعليق البت في طلباتهم

أعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا أنه أعاد السماح لطالبي اللجوء السوريين اعتبارا من بداية مايو الجاري بتقديم أسباب لجوئهم.

وأوضح المكتب الذي يقع مقره في مدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا أنه سَيُبْقِي على تعليق البت في طلبات اللجوء الخاصة بالسوريين (أي أن الإجراءات ستواصل الاقتصار على جمع المعلومات فقط، دون إصدار قرارات قبول أو رفض).

وكان تحالف من المعارضة السورية بقيادة "هيئة تحرير الشام" تمكن من الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي بعد هجوم خاطف، وتم تعيين زعيم الجماعة أحمد الشرع رئيساً مؤقتاً بينما فر الأسد إلى موسكو.

وبعد مرور وقت قصير على الإطاحة بحكم الأسد، علّق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين البتّ في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين حتى إشعار آخر، وذلك بسبب الوضع غير الواضح في البلاد. ويتعين بحلول مطلع يونيو المقبل على أقصى تقدير، أن تتم إعادة النظر في ما إذا كان هذا التعليق سيظل قائمًا أم لا.

وحتى تاريخ 31 مارس الماضي، كان لا يزال هناك 52 ألف و344 طلب لجوء من سوريا بانتظار قرار المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين.

ولا تزال سوريا هي البلد الذي يأتي منه أغلب طالبي اللجوء في ألمانيا. ففي الربع الأول من هذا العام، وصل عدد السوريين الذين قدموا طلبات لأول مرة للحصول على الحماية في ألمانيا إلى 9861 شخصا في الربع الأول من هذا العام.