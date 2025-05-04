بمناسبة حلول يوم الرابع من مايو، أقامت جماعة كنسية إنجيلية في مدينة بنسبرج بولاية شمال الراين – ويستفاليا غربي ألمانيا، قداسها اليوم الأحد تحت شعار ثلاثية أفلام حرب النجوم.

ولهذا الغرض، قام القس صموئيل دور (37 عامًا) وفريقه بتزيين الكنيسة وبناء نموذج لمركبة فضائية من الفيلم.

وقال دور: "أعتقد أنه علينا ككنيسة أن نسلك طرقًا جديدة ونخاطب الشباب بهذه الطريقة".

وأبدت هيلما هايدر (82 عامًا)، إحدى المشاركات في القداس، إعجابها قائلة: "هذا القداس كان غير عادي بالفعل، ولم يكن كالمعتاد". ولم يقتصر الأمر على القس دور، بل جاء بعض الزوار – الذين بلغ عددهم نحو 60 شخصًا – أيضًا مرتدين أزياءً متماشية مع المناسبة.

كما ظهر القس صموئيل دور حاملاً سيفًا ضوئيًا ومرتديًا عباءة تشبه ملابس فرسان الجيداي (عنصر بارز في سلسلة الأفلام، وهو اسم لفئة من المحاربين الروحانيين الذين يستخدمون سيوفا مضيئة للدفاع عن السلام والعدالة في المجرة).

تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين يوم الرابع من مايو وسلسلة أفلام حرب النجوم ترجع إلى تلاعب لفظي شهير إذ إن نطق يوم الرابع من مايو بالإنجليزية "ماي ذا فورث" يشبه صوتيا عبارة مشهورة في السلسلة تقول "ماي ذا فورس بي ويز يو" أي "لتكن القوة معك"، ولهذا السبب أصبح هذا اليوم يُحتفل به بشكل غير رسمي من قِبل محبي سلسلة أفلام "حرب النجوم" حول العالم، وغالبًا ما تقام فيه فعاليات تنكرية وعروض واحتفالات مرتبطة بالسلسلة.