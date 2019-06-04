إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بالنوبارية

أصيب 3 أشخاص، جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي عند الكيلو 78 بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد أحمد رشوان مأمور قسم شرطة غرب النوبارية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى عند الكيلو 78 بدائرة القسم وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: سمير سلامة أنطوان، 77 سنة بسحجات وكدمات بالذراع، ميرنا عماد عبد الله 19 عامًا بجرح قطعي بالجبهة، سهير لويس نقولة، 66 سنة كدمة بالجانب الأيسر للضلوع.

وجرى نقل المصابين لمستشفى النوبارية المركزي لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.