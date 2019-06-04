بريطانيا وألمانيا تطالبان بعقد جلسة في مجلس الأمن بشأن السودان

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها منذ قليل، بأن بريطانيا وألمانيا تطالبان بعقد جلسة في مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في السودان.

وتداولت أنباء، أمس الاثنين، عن محاولة فض اعتصام العاصمة السودانية ووقع قتلى ومصابين بين المعتصمين، بينما أكد المجلس العسكري الانتقالي أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام المتظاهرين ولا مانع من الوصول إليه، نافيًا محاولة فض الاعتصام بالقوة.

ويُذكر أن القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.