توني بلير: معاداة السامية تهدد مستقبل حزب العمال البريطاني

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حذر رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، من أن معاداة السامية قد تهدد مستقبل حزب العمال البريطاني.

وقال في حديث الليلة الماضية في جامعة بار إيلان وسط إسرائيل: "بالنسبة لحزب العمال في بريطانيا، يمثل هذا تحديا ضخما".

وأضاف: "على الحزب أن يواجه التحدي، عليه أن يهزم معاداة السامية. وإذا ما لم يفعل، فإن هذا يعرض حزب العمال للخطر".

وشهدت السنوات الماضية مزاعم تتعلق بمعاداة السامية داخل الحزب، من بينها مزاعم ضد زعيم الحزب جيريمي كوربين.

وأقر كوربين الصيف الماضي في مقطع فيديو بأن الإجراءات التأديبية ضد أعضاء الحزب من المعادين للسامية تتم بصورة شديدة البطء وعلى استحياء.

كما تحدث بلير عن الحاجة إلى إعادة صياغة المفاهيم الخاطئة عالميا عن الصهيونية وإسرائيل.

وأضاف: "هناك حاجة ملحة لأن يخرج الناس ويوضحوا لجيل جديد من الشباب ما هي الصهيونية".