تفتتح فرقة مسرح الشباب عروض المسرحية الجديد «بيت الأشباح» فى السابعة مساء الخميس المقبل على المسرح العائم الصغير بالمنيل، وذلك ضمن احتفال البيت الفنى للمسرح بثانى أيام العيد.

وقال المخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب إن عرض «بيت الأشباح»، تأليف وإخراج محمود جمال حدينى، فى أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابا من خريجى الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب «ابدأ حلمك»، وديكور هبة الكومى، وملابس أميرة صابر، وإضاءة أبو بكر الشريف، وموسيقى رفيق يوسف، ومخرج منفذ عبدالخالق جمال.

ومن المقرر أن يستمر تقديم العرض لمدة شهر للجمهور على المسرح العائم الصغير بالمنيل الذى اعيد تشغيله وافتتاحه قبل شهرين بعد تطويره بحضور د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ضمن خطة مسرح الشباب للدفع بطاقات جديدة للمشهد المسرحى المصرى.

يذكر أن المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وشاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الاشارة، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا.