ابنة رجاء الجداوي تطالب متابعيها بالدعاء لها

طالبت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بحسن الظن بالله وبالدعاء لأمها.

وكتبت مختار" حـسن الــظـن بـالله.. يارب يا قادر يا مجيب يا شافي بالله يا رحمن يا رحيم.. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: حسن الظن بالله تعالى، إن الإنسان إذا عمل عملا صالحا يحسن الظن بربه أنه سيقبل منه.. وإذا دعا الله عز وجل، يحسن الظن بالله أنه سيقبل منه دعائه

ويستجيب له.

يذكر أن الفنان رجاء الجداوي ساءت حالتها الصحية بسبب إصابتها بفيروس كورونا مما استدعى استدعى الدخول لقسم العناية المركزة وتدوولت أنباء عن فقدانها للوعى، لكنها ابنتها أميرة نفت ذلك عدة مرات.