قال الدكتور مجدى ثابت، نقيب الصيادلة بمحافظة القليوبية، إن الكمامات الطبية معلومة المصدر متوافرة بكثرة في جميع الصيدليات، مؤكدًا على ضرورة شراء الكمامات من الأماكن المعتمدة من الدولة بتوزيع المستلزمات الطبية.

وأضاف في مداخلة هاتفيية لبرنامج «من الجاني» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أنه لا توجد تسعيرة محددة للكمامات حتى يوم 15 يونية، محذرًا من شراء الكمامات الموجودة بالشوارع.

وأوضح أن النقابة تحاول توفير الكمامات ذات المواصفات الجيدة بأسعار منخفضة، ذاكرًا أن أسعار الكمامات تبدأ حاليًا من 2 جنيهًا وحتى 10 جنيهات.

وشدد على ضرورة ارتداء المواطنين للكمامات للمحافظة على صحتهم وصحة جميع المواطنين من حولهم.