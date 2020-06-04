وزيرة التضامن: نعمل على فتح 1350 حضانة جديدة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مرحلة الطفولة المبكرة هامة جدًا بالنسبة للوزارة، مشيرة إلى تطوير 550 حضانة على مدار العامين الماضيين.

وأضافت «القباج» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن مؤشرات مصر في إلحاق الأطفال بالحضانات ضعيفة جدًا، متابعة أنه يتم العمل على فتح 1350 حضانة جديدة، سواء بالإنشاء أو الإحلال والإبدال أو إعطاء تراخيص جديدة، فضلًا عن رفع كفاء تلك الحضانات، وتدريب أخصائيين جدد.

وأشارت إلى أن هناك ما يقرب من 18 ألف حضانة في مصر، موضحة أنه مسجل لدى وزارة التضامن الاجتماعي عدد أقل من ذلك بكثير.

وأوضحت أنه كان من المفترض أن يتم إعادة فتح الحضانات التي أغلقت كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا منذ أسبوعين، مشيرة إلى التراجع عن هذا القرار؛ بسبب تطور ارتفاع أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة.

ولفتت إلى أن الحضانات التأهيلية ذات الطبيعة العلاجية، سيتم إعادة فتحها مع ضمان الالتزام بالقرارات الاحترازية والوقائية، أما الحضانات الأخرى فسيتم الخضوع فيها لتطورات أعداد الإصابات التي سيشهدها الأسبوع المقبل.