قالت الشيخة الكويتية إقبال الصباح، إن القلة التي شنت هجومًا على مصر في الفترة الأخيرة تتجه للفتنة والخراب بين الشعبين، مشيرة إلى ضرورة عدم الرد عليها أو إعطائها أكبر من حجمها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أنها من جيل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وتربية المطربة أم كلثوم، لافتة إلى أنها توجهت بالاعتذار إلى المصريين؛ لأن «المصريين هم من علمونا وربونا»، وفقًا لتعبيرها.

وأشارت إلى أن القضاء قائم في محاسبة النائبة الكويتية في مجلس الأمة، صفاء الهاشم، التي هاجمت مصر، متوجهة برسالة للمصريين: «لا تستمعوا إلى المغرضين الذين يريدون تدمير البلد».

وتوجهت برسالة للشعب الكويتية بالتوقف عن «المهاترات الزائفة وغير اللائقة بحق الأهل في مصر»، بحسب ما ذكرت.

وقدمت الشيخة إقبال الصباح اعتذارها للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب، بعد الهجوم الأخير الذي طال العمالة المصرية في الكويت.

وأكدت الصباح على قوة ومتانة العلاقات المصرية الكويتية، لافتة إلى أن المصريين في قلب الكويتيين أينما كانوا داخل البلاد أو خارجها.