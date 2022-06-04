ارتطم قطار "الطلقة" في الصين بانهيار طيني، ما أدى إلى تحطمه ومصرع السائق.

ولقى سائق القطار فائق السرعة في جنوب الصين حتفه، وأصيب ثمانية أشخاص عندما خرجت عربتان عن القضبان في ساعة مبكرة من صباح السبت، بعد اصطدامهما بانهيار طيني.

وقال تلفزيون الصين المركزي الرسمي، إن الحادث وقع في منتصف النهار، بينما كان القطار يدخل نفقا في مقاطعة غويتشو الجنوبية، كان القطار يسافر على طريق منتظم إلى مركز الأعمال الساحلي في جوانجتشو.

وأضاف أن المصابين في حالة مستقرة، وتم إجلاء 136 شخصا آخرين، كانوا على متن القطار، بسلام.

وأصبحت الانهيارات الأرضية شائعة في المنطقة نتيجة مزيج من هطول الأمطار الغزيرة وتطوير البنية التحتية في المناطق الجبلية.