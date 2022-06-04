ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أنهم التقوا بانتظام في الأسابيع الأخيرة مع نظرائهم الأوروبيين لمناقشة الأطر المحتملة لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع في أوكرانيا عن طريق التفاوض.

وذكرت «سي إن إن»، الجمعة، أنّ إيطاليا اقترحت في أحد الاجتماعات أواخر شهر مايو الماضي، أن تلتزم أوكرانيا بالحياد تجاه حلف شمال الأطلسي «الناتو» مقابل بعض الضمانات الأمنية.

إيطاليا اقترحت أيضا أن تجري مفاوضات بين كييف وموسكو حول مستقبل شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، عقب حياد أوكرانيا بشأن الناتو.

ونوهت الشبكة بأنه رغم أن أوكرانيا لا تشارك بشكل مباشر في هذه الاجتماعات فإن واشنطن ملتزمة بمبدأ «لا شيء بخصوص أوكرانيا بدون أوكرانيا».

وشدد المسؤولون الأمريكيون والغربيون، على أن هناك قلقًا متزايدًا من أنّ الحرب ستستمر، ربما لسنوات، إذا لم تأت روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق.

في السياق، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، عن أمله في "انتهاء الصراع في أوكرانيا بالتوصل إلى اتفاق"، مشيرا إلى أنه لا يعلم متى وفي ظل أي ظرف يمكن لهذا أن يحدث.