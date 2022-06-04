جوجل يُحيي الذكرى الـ76 لميلاد الفنان محمود عبد العزيز

احتفى محرك البحث الأشهر "جوجل" بالذكرى الـ76 لميلاد الفنان محمود عبد العزيز.

وغير "جوجل"، شعاره المعروف، إلى رسمة للفنان الراحل، من أحد مشاهد فيلم "الكيت كات"، الذي جسد فيه خصية "الشيخ حسني"، عام 1991.

ومحمود عبد العزيز، ولد في 4 يونيو 1946، وحصل على بكالريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، وبداية مسيرته الفني كانت في مسلسل "الدوامة"، ثم فيلم "الحفيد".

وللفنان الراحل باقة مختلفة من الأعمال الفنية المتنوعة بين السينما والتلفزيون والمسرح.

ومن أشهر أفلامه: "الحفيد، الكيت كات، البريء، الكيف، الدرب الأحمر، العار، إعدام ميت، أبو كرتونة، يا عزيزي كلنا لصوص، الساحر، حب لا يرى الشمس، ليلة البيبي دول، إبراهيم الأبيض".

كما قدم مسلسلات من بينها: "البشاير، رأفت الهجان، محمود المصري، باب الخلق، أبو هيبة في جبل الحلال، رأس الغول".

ومن أعماله المسرحية: "لوليتا، خشب الورد".