محافظ القليوبية: تطوير كورنيش بنها باستثمارات 20 مليون جنيه

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، كورنيش النيل بمنطقة الفيلات وممشى أهل مصر المرحلة الأولى، مؤكداً حرص المحافظة على خلق أماكن عديدة لتنزه المواطنين والتوسع في زراعة الأشجار والزهور بالشوارع الرئيسية؛ لتكون متنفساً للمواطنين ولاستعادة الوجه الحضاري للمدينة.

وأشار الهجان، في بيان له، اليوم الأحد، إلى أن المحافظة طورت كورنيش مدينة بنها باستثمارات مالية وصلت إلى 20 مليون جنيه؛ ليصبح مكان لائق لجذب المواطنين من كل مُدن القليوبية، مُطالباً جميع المواطنين بالحفاظ على تطوير الكورنيش والممشى والأشجار المُنزرعة كونهم شريك أساسي مع المحافظة؛ للحفاظ على أعمال التطوير، وعدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة، مع ضرورة التحلي بالإيجابية ونشر الوعي عند ملاحظة أي سلوك يتسبب في تشويه المظهر الجمالي.

كما تفقد المحافظ، أعمال النظافة العامة والتجميل بالكورنيش والممشى؛ لمتابعة أعمال النظافة والتجميل التي تتم بشكل يومي بالكورنيش ليكون متنفساً حضارياً لائقاً للمواطنين، موجهاً رئيس مركز ومدينة بنها بمراجعة جميع أعمدة الإنارة المتواجدة بالممشى وإصلاح التالف منها، بالإضافة إلى ترميم المقاعد، وزراعة الأشجار في الأماكن الخالية، والاهتمام بأحواض الزرع المُنزرعة على امتداد الممشى وريها بصفة دورية، وكذلك ضرورة بذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال.

وشدد على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ضرورة النزول للشارع والمرور الميداني المُستمر وإصلاح أي تلفيات على الفور، فضلاً عن الاهتمام بتحسين مستوى النظافة العامة والتجميل على مستوى جميع مراكز ومُدن وأحياء المحافظة.