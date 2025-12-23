فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026

وجّه رودي فولر، أسطورة الكرة الألمانية والمدير الرياضي لمنتخب ألمانيا، نصيحة مباشرة إلى مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى نادي برشلونة الإسباني، بضرورة الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على حظوظه في التواجد مع منتخب الماكينات في كأس العالم 2026.

ونقلت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية تصريحات فولر، التي أكد خلالها أن شتيجن مطالب بحسم موقفه مع برشلونة، سواء بحل مشكلته الحالية داخل النادي أو البحث عن تجربة جديدة خلال سوق الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأوضح فولر أن الأهم بالنسبة له هو مشاركة شتيجن بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن مكان تواجده سواء داخل برشلونة أو خارجه لا يمثل أهمية بقدر حصوله على فرصة اللعب، وهو ما سينعكس إيجابيًا على مستواه وحضوره الدولي.

وأضاف المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا أن شتيجن ظل لسنوات طويلة حارسًا من الطراز العالمي في ظل وجود مانويل نوير، إلا أن الفرصة أصبحت مواتية الآن ليكون الحارس الأساسي للمنتخب في نهائيات كأس العالم المقبلة، بشرط استمراريته في المشاركة.

وأشار فولر إلى أن هوية الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا في المونديال لا تزال مفتوحة، مؤكدًا أن الأمر يعتمد بشكل كبير على قرارات شتيجن ومستواه خلال المرحلة القادمة.

يُذكر أن تير شتيجن بات الخيار الثالث في ترتيب حراس مرمى برشلونة خلال الفترة الحالية، خلف الثنائي خوان جارسيا وفويتشيك تشيزني.