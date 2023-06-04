يستضيف الإعلامي محمد الباز، في رابع خلقات برنامج "الشاهد"، المخرج خالد يوسف، ليوثق شهادة في ثورة 30 يونيو المجيدة، ويكشف عن علاقته بجماعة الإخوان الإرهابية.

البرنامج يذاع علي شاشة إكسترا نيوز في الحادية عشر من مساء اليوم، ويكشف خلاله "يوسف" عن كواليس علاقته بجماعة الإخوان خلال فترة الجامعة مرورا بالصدامات الكبيرة على مدار حياته المهنية، ومحاربته في انتخابات مجلس النواب.

ويتحدث خالد يوسف خلال حلقة اليوم عن شهادته عن ما جرى يوم 28 يناير 2011 ومن هاجم قوات الشرطة على كوبري قصر النيل، بجانب كواليس توثيقه لثورة 30 يونيو.