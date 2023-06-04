أوكرانيا: إصابة عدة أشخاص نتيجة تدمير مبنى سكني بعد هجوم على دنيبرو

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تمكن عمال الإنقاذ في مدينة دنيبرو بجنوب شرقي أوكرانيا من انتشال العديد من المصابين من تحت أنقاض مبنى سكني بعد تعرضه لهجوم روسي.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كييف مساء السبت، إن "روسيا أظهرت مجددا أنها دولة إرهابية. وللأسف هناك أناس تحت الأنقاض".

وفي البداية، ذكرت السلطات أن 20 شخصا على الأقل أصيبوا في الهجوم، من بينهم أطفال.

ونشر الرئيس الأوكراني مقطع فيديو يظهر المبنى المكون من طابقين مدمرا بالكامل.

وأفادت أنباء بأن عمال الطوارئ كانوا يبحثون عن ناجين.

وقال زيلينسكي إن صاروخا أصاب المنطقة الواقعة بين مبنيين سكنيين مكونين من طابقين. وكانت صافرات الانذار من هجوم جوي قد دوت في المنطقة قبل فترة وجيزة.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "سيتحمل الروس المسؤولية عن كل ما فعلوه بدولتنا وشعبنا".