15 لاعبا فى قائمة منتخب الصالات ببطولة كأس العرب 

اختار جهاد عرفة المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة الصالات، 15 لاعباً لخوض منافسات بطولة كأس العرب التى ستقام فى السعودية خلال الفترة من 6 حتى 16 يونيو الجارى، وهم جمال عبدالناصر وأحمد فكرى صالح ومحمود شوبير وطارق حسن ومحمد طلعت ومصطفى عيد وعلاء محمود محمد وعبدالرحمن عيد وعبدالرحمن سيد وخالد عبدالله محمد ومحمد عبدالحميد ومحمد سعيد لبيب وخالد وليد محمد و على رمضان ومحمود فتحى.

وتطير غدا الإثنين بعثة المنتخب إلى السعودية، برئاسة محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات ، وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع منتخبات موريتانيا وفلسطين والعراق.

يضم الجهاز الفني المعاون لمنتخب الصالات كلا من سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس مرمى، الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك، محمد منجى مديرًا إداريًا، وأحمد حسن مدير المهمات.