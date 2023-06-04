مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية: لا توجد ترتيبات ملموسة حاليا لزيارة مدير عام وكالة الطاقة الذرية إلى موسكو

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قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأحد، إنه من المحتمل أن يجري مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي زيارة جديدة إلى موسكو، ولكن لا توجد ترتيبات ملموسة في الوقت الحالي.

وأضاف أوليانوف "بالطبع هذا محتمل. زيارة جديدة محتملة، ولكن حتى الآن لم نناقشها من الناحية العملية"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقال أوليانوف، لم يتم مناقشة موعد الزيارة المحتملة حتى الآن.

وأكد أوليانوف أن جروسي أجرى ثلاث محادثات في روسيا العام الماضي، في موسكو وسانت بطرسبرج وكالينينجراد.

وأعرب جروسي في مايو الماضي عن أمله في أن يزور كييف ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية وربما موسكو قريبا.

وقال جروسي، للصحفيين، بعد جلسة مجلس الأمن الدولي "أخطط لمحاولة الذهاب إلى كييف.. وإلى زابوريجيا.. وربما إلى موسكو"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وأعرب جروسي عن أمله في أن يتوجه إلى أوكرانيا قريبا، لكنه لم يحدد أطرا زمنية دقيقة.

وقال جروسي إنه يتوقع زيارة روسيا أيضا، لأنه بحاجة إلى الحفاظ على الاتصال مع الجانبين