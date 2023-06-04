علق الإعلامي عمرو أديب، على الشوط الأول من مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي انتهى بهدف نظيف للأهلي خطفه بيرسي تاو في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.



وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، إن الثواني الأخيرة هي الوقت الذهبي للنادي الأهلي، موضحا أن الأحمر نجح في اقتناص هدف، وسيطر على الشوط لكن الفاعلية كانت قليلة.



وأضاف أن الأهلي أضاع أكثر من هدف من الشوط الأول، متابعا: «هيكون شيء عظيم لو الأهلي نجح يسجل هدف ثاني في الشوط الثاني».



وأشاد بالأداء الذي قدمه حارس الأهلي مصطفى شوبير، ووصفه بأن ظهر عملاقا في الشوط الأول، وثمن كذلك دعم جمهور الأهلي لحارسه فور نزوله للتدريب قبل انطلاق المباراة.



وتابع: «توفيق ربنا ودعم الجمهور ودعاء أحمد شوبير وأم مصطفى كان الأهلي دخل فيه جون في الشوط الأول أمام الوداد»