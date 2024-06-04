الإسكان: جار تنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب في مدينة 6 أكتوبر

أجرى المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، جولة تفقدية بمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر؛ لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها، وموقف تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

وأكد المهندس أمين غنيم أن الزيارات والمتابعات الميدانية تهدف إلى تقييم الوضع الراهن، وتحديد الأولويات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، مشددًا على أن العمل المتواصل والمتابعة الدقيقة سيكون لهما الأثر البالغ في تحقيق الأهداف المنشودة، بحسب بيان لوزارة الإسكان اليوم.

واستهل المهندس أمين غنيم، زيارته لمدينة الشيخ زايد، بعقد اجتماع بمقر جهاز المدينة؛ لمتابعة موقف المشروعات المختلفة بمدن (الشيخ زايد - 6 أكتوبر - حدائق أكتوبر)، حيث قدم كل من المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والمهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عروضًا عن موقف المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمدنهم، وأهم المشاكل والمعوقات التي تواجه تلك المدن في فصل الصيف، والحلول المقترحة للتغلب عليها.

وتابع نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أعمال النظافة والزراعة وتنسيق الموقع العام بمدينة الشيخ زايد، والموقف التنفيذي ونسب الإنجاز لمشروعات المرافق والطرق الجاري تنفيذها بامتداد مدينة الشيخ زايد في نطاق القرار الجمهوري رقم 230 سنة 2017، مشددًا على الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال المرافق بالأراضي المضافة للمدينة، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع وأعمال النظافة والتجميل وصيانة الطرق.

واختتم المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، جولتهم بمدينة الشيخ زايد، بتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، واستمع إلى شرح من مدير المحطة حول جميع مراحل تنقية المياه بداية من المأخذ حتى خروج المياه المرشحة، وتفقد كذلك عنبر الطلمبات للتأكد من انتظام العمل بالمحطة.

وبعد جولته التفقدية بمدينة الشيخ زايد، انتقل المهندس أمين غنيم، ومرافقوه، إلى مدينة 6 أكتوبر، حيث تفقد أعمال المرافق (طرق – مياه – صرف صحي – ري) الجاري تنفيذها بمنطقة الحزام الأخضر.

وأشار المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى تقسيم الحزام الأخضر إلى مناطق، تبدأ أولاها من حوض 1 إلى حوض 16، بمساحة حوالي 4500 فدان، وتبلغ أطوال شبكات المرافق بها حوالي 236 كم، إضافة إلى 85 كم طرق رئيسية وفرعية، و5 محطات رفع صرف صحي.

وأضاف أن المنطقة الثانية تبدأ من حوض 17 إلى حوض 24، بمساحة حوالي 2200 فدان، وتبلغ أطوال شبكات المرافق بها حوالي 138 كم، إضافة إلى 30 كم طرق رئيسية وفرعية، و5 محطات رفع صرف صحي، في حين تمتد المنطقة الثالثة من حوض 25 إلى حوض 49 بمساحة حوالي 3500 فدان، كما جرى تخصيص 4 قطع أراض من حصة الهيئة بمنطقة الحزام الأخضر، بمساحة 56 فدانًا، بأنشطة (عمراني متكامل - تجارى - إداري - مدرسة).

واختتم المهندس أمين غنيم ومرافقوه جولتهم بمدينة 6 أكتوبر، بتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، والتي تبلغ طاقتها الإجمالية 1.6 مليون م3 يوميًا، ومقسمة إلى 4 مراحل كل مرحلة بطاقة إجمالية 400 ألف م3 يوميًا، حيث تعمل المرحلة الأولى بكامل طاقتها، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية، في حين تعمل المرحلة الثالثة حاليًا بطاقة 200 ألف م3 وجارٍ استكمال دخول باقي الطاقة الإجمالية لتصبح 400 ألف م3 يوميًا، وستعمل المرحلة الثالثة بكامل طاقتها مع بداية فصل الصيف لتوفير احتياجات السكان من المياه.

وأكد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، ضرورة تشغيل وإدارة وصيانة محطات مياه الشرب ومآخذها وروافعها على أعلى مستوى، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، للحفاظ على مكونات المحطات، وإطالة عمرها، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام في كل المحطات، موجهًا بالاستعانة والاستفادة من الشركات المتخصصة في مجال إدارة وصيانة محطات مياه الشرب والمآخذ والروافع الخاصة بها.