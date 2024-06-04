مدرب بوركينا فاسو: جاهزون لمواجهة مصر

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يثق براما تراوري، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، في جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب الوطني المصري، بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

المنتخب الوطني يواجه بوركينا فاسو يوم 6 من يونيو المقبل في القاهرة، قبل السفر لمواجهة غينيا بيساو يوم 10 من الشهر ذاته، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال براما تراوري في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للاتحاد البوركينابي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «معسكر المنتخب في الدار البيضاء كان إيجابيًا وحقق أهدافه، الجميع شارك وسط أجواء رائعة في التدريبات».

وأضاف: «سنكون جاهزين لمواجهة مصر، والروح مرتفعة لدى جميع اللاعبين في المعسكر».

وتغادر بعثة بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، مدينة الدار البيضاء المغربية متجهة إلى القاهرة لخوض مواجهة الفراعنة.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبلة في أمريكا وكندا والمكسيك 2026، برصيد 6 نقاط من مباراتين، يليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط لكل منهما.

وتضم قائمة المنتخب الوطني المصري كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد عواد والمهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي وعمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد مصطفى زيزو، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه.

الهجوم: مصطفي محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا ومحمد شريف.