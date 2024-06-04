احتج متظاهرون متضامنون مع فلسطين ضد رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، واصفين إياها بأنها "مجرمة حرب".

وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء أنه بحسب منشورات على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، التقت فون دير لاين بالشباب في هلسنكي في إطار الحملة الانتخابية للبرلمان الأوروبي.

وقاطع ناشطون مؤيدون لفلسطين خطاب فون دير لاين، ووصفوها بـ"مجرمة حرب".

وتواجه رئيسة المفوضية الأوروبية انتقادات بسبب انتهاجها "موقف مؤيد لإسرائيل بشكل متطرف" ودعمها لتل أبيب منذ حربها على غزة في 7 أكتوبر.

كانت فون دير لاين قد أجرت زيارة "تضامنية" إلى إسرائيل في اليوم السادس للحرب المدمرة على غزة، وعبرت عن "دعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط" لتل أبيب.

وكتب موظفو الاتحاد الأوروبي رسالة مشتركة في 20 أكتوبر، يدعون فيها فون دير لاين إلى الدعوة لوقف إطلاق النار وحماية حياة المدنيين بدلاً من دعم إسرائيل دون قيد أو شرط.

وفي فبراير، قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، إن فون دير لاين بزيارتها إلى إسرائيل أواخر 2023، "لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة جيوسياسية باهظة بالنسبة لأوروبا".