برلمان سلوفينيا يصوت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن رئيس مجلس النواب بالبرلمان السلوفيني، مساء اليوم الثلاثاء، أن البرلمان صوت لصالح الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وكان البرلمان السلوفيني، قد عقد جلسة خاصة، اليوم الثلاثاء، للنظر في طلب الحكومة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في وقت سابق، إن الجلسة البرلمانية المخصصة للمناقشة انطلقت عصرا بالتوقيت المحلي، بجلسة مفتوحة للصحفيين تليها جلسة مغلقة قد تمتد إلى وقت متأخر لمناقشة الاعتراف بفلسطين وتداعياته المحتملة على سلوفينيا.

كانت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون قد قالت، الخميس الماضي، إن بلادها تعتزم الاعتراف باستقلال وسيادة دولة فلسطين، مشيرة إلى أنه سيتم عرض هذا القرار على البرلمان السلوفيني للمصادقة عليه.

وأوضحت فايون حينها أن الاعتراف بدولة فلسطين يرسل "إشارة قوية" إلى بقية الدول لتحذو حذوها.