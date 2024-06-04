مصرع شخص صدمته سيارة خلال عبوره الطريق الزراعي بقليوب

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لقي شخص مصرعه، حيث صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الزراعي بمنطقة ميت نما بدائرة مركز قليوب، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام.

فيما تحرر المحضر اللازم، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة بعد تسليمه لذويه، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بدائرة قسم مركز قليوب، ووفاة شخص.

وتبين من المعاينة الأولية، وفاة شاب يدعى "شريف.ط.ا"، أثناء عبوره الطريق الزراعي في منطقة ميت نما، صدمته سيارة مسرعة ولقي مصرعه.

كما تم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثة.



