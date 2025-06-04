أمريكا: إلقاء القبض على رجل على صلة بانفجار فى كاليفورنيا

ألقت عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي، اليوم الأربعاء، القبض على رجل فى نيويورك على صلة بانفجار فى عيادة تخصيب فى بالم سبرينجز بكاليفورنيا، حسب ما ذكره مسؤولان عن إنفاذ القانون مطلعان على القضية.

ومن المتوقع أن يكشف رجال الإدعاء الفيدرالى تفاصيل القضية فى مؤتمر صحفي في لوس أنجليس.

وقال المسؤولان إن عملية الاعتقال، التي كشفت عنها لأول مرة شبكة إن بي سى، جرت فى مطار جون إف كينيدى في نيويورك. ولم يكشف المسؤولان عن أسمائهم لأنهم غير مخولين بمناقشة قضية جنائية لم يتم كشف النقاب عنها.

ويبدو أن الاعتقال يأتي على خلفية تفجير سيارة مغلومة تابعة لعيادة التخصيب الشهر الماضي على يد رجل قالت السلطات عنه أن له كتابات عدمية ، وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالى الرجل على أنه جوى إدوارد بارتكيوس، كمشتبه فيه ، وقال المكتب يسود اعتقاد بأن الرجل قد قُتل فى الانفجار، وأشار المسؤولون في ذلك الوقت إلى أنهم يجرون تحقيقات بشأن مدى حصول بارتكيوس على أى مساعدة.