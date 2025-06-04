امتحانات كليات الهندسة والتجارة والتربية في جامعة طنطا

أجرى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم جولة تفقدية موسعة؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات للفصل الدراسي الحالي بعدد من كليات الجامعة، شملت كليات "الهندسة، والتجارة، والتربية"، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور ياسر الجرف عميد كلية التجارة، والدكتور طارق رضوان وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني محاريق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد سمير وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر السمادوني القائم بعمل وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث.

وحرص الدكتور محمد حسين، رئيس الجامعة، على التحدث مع عدد من الطلاب للاستماع إلى ملاحظاتهم، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على أدائهم للامتحانات.

كما تفقد اللجان الامتحانية للتأكد من توافر كافة التجهيزات اللازمة، والالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للامتحانات، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه الجولة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية والامتحانية، لضمان أعلى مستويات الجودة والشفافية.

وأشاد بما شهده من انتظام وهدوء في اللجان، والتزام الطلاب والأساتذة بالتعليمات المنظمة، مؤكدا أن الجامعة تعمل دائما على توفير بيئة امتحانية مثالية تساعد الطلاب على التركيز والأداء الجيد، وتحقيق أفضل النتائج.

ووجه رئيس الجامعة، بتوفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال فترة الامتحانات، متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.