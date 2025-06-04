مباحثات تركية أوروبية لتعزيز التعاون التجاري

بحث وزير التجارة التركي عمر بولاط والمفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش، فرص التعاون المتبادل والتطورات الأخيرة في التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب بيان لوزارة التجارة التركية، الأربعاء.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول جميع جوانب التوقعات والطلبات، بما في ذلك التطورات الأخيرة في التجارة العالمية، وفرص التعاون التي يمكن القيام بها في نطاق الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

كما تناول اللقاء القضايا المدرجة على جدول أعمال التجارة الثنائية، والصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال فيما يخص تأشيرة "شنغن" للاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على عقد الاجتماع الثاني لآلية الحوار التجاري رفيع المستوى في 1 يوليو القادم بالعاصمة التركية أنقرة بمشاركة ممثلين عن عالم الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بشكل مفصل، وتقديم مقترحات ملموسة للتعاون وإيجاد الحلول.

وأكد الاجتماع أهمية العمل المنسق بين اقتصادي الاتحاد الأوروبي وتركيا في مواجهة الظروف المتغيرة والغامضة في الاقتصاد والتجارة العالمية، فضلاً عن الاتجاهات الحمائية المتزايدة، والتصميم على تطوير التكامل الثنائي.

وشدد البيان على استمرار الجهود المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز الحوار في مجالات التجارة والاقتصاد بما يتماشى مع الأهداف المشتركة المحددة في الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنقرة في ديسمبر 2024.

تجدر الإشارة إلى أن التجارة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، تسير بشكل متوازن على أسس التكامل القوي بموجب الاتحاد الجمركي، وارتفعت 55 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية ووصلت إلى 220 مليار دولار بحلول نهاية 2024، في حين ارتفعت حصة الاتحاد الأوروبي في صادرات تركيا إلى 43.5 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

والثلاثاء، عقد اجتماع المجلس الوزاري لـ "التعاون الاقتصادي والتنمية" في المقر الرئيسي للمنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة وزراء ومدراء منظمات دولية من أكثر من 40 بلدًا.