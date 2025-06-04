البابا ليو يحث بوتين في اتصال هاتفي على اتخاذ خطوة نحو السلام

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا بالبابا ليو الرابع عشر، الذي وعد ببذل "كل جهد ممكن" للمساعدة في إنهاء الحرب.

وقال الفاتيكان إن البابا ليو حث، خلال الاتصال الهاتفي، بوتين على اتخاذ خطوة من شأنها أن تساهم في تعزيز السلام، وأكد على أهمية الحوار.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد تبادلتا مذكرتين تحددان شروطهما لوقف إطلاق النار للنقاش في محادثات السلام المباشرة التي جرت يوم الاثنين بين الوفدين في إسطنبول، في ثاني اجتماعاتهما خلال فترة تتجاوز أسبوعين بقليل.

وكان زيلينسكي قد تحدى بوتين سابقا للقائه في تركيا، لكن بوتين امتنع عن الحضور.

ووضعت روسيا وأوكرانيا خطوطا حمراء تجعل التوصل إلى اتفاق سريع أمرا غير مرجح، رغم الضغط الدبلوماسي الدولي بقيادة الولايات المتحدة لوقف القتال.

وتضمنت مذكرة الكرملين في إسطنبول قائمة مطالب تعتبرها كييف وحلفاؤها الغربيون غير قابلة للتفاوض.