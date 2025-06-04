اندلع صباح اليوم الأربعاء، حريق في مبنى وزارة الداخلية القديم بساحة المرجة وسط العاصمة دمشق، من دون معرفة أسبابه حتى الآن.

وبحسب «تلفزيون سوريا»، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة تُظهر النيران المندلعة داخل المبنى، وتدخّل فرق الإطفاء التي تمكّنت من السيطرة على الحريق، وعملت على تبريد المكان.

وسبق أن أُصيب 5 مدنيين بجروح متفاوتة من جراء حريق اندلع في ثلاثة منازل بمنطقة الجسر الأبيض في العاصمة دمشق.

وقال الدفاع المدني السوري إن فرقه أخمدت نيراناً اندلعت في ثلاثة منازل سكنية ومكتب تجاري في المنطقة، ما أدى إلى إصابة امرأة ورجل وثلاثة أطفال بحالات حروق متفاوتة وضيق في التنفس.

ولفت الدفاع المدني إلى أن الحريق بدأ أولاً في المكتب التجاري، ثم امتد إلى المنازل السكنية المجاورة، حيث كانت النيران كثيفة وانتشر الحريق بسرعة، إلا أن فرق الإطفاء تمكّنت من إخماده، وقدّمت فرق الإسعاف المرافقة الإسعافات الأولية للمصابين ونقلتهم إلى المستشفى.