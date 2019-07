توماس مولر يودع روبن بكلمات مؤثرة

ودع الألماني توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ، الهولندي آرين روبن زميله في النادي البافاري، عقب إعلانه اعتزال لعب كرة القدم نهائيًا.

وكان الدولي الهولندي آرين روبن قد أعلن اعتزاله لعب كرة القدم، اليوم الخميس، بعد انتهاء العقد الذي يربطه بالنادي الألماني، عقب 10 مواسم قضاها اللاعب بين جدران القلعة البافارية.

وقال مولر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أحد العظماء يترك مسرح كرة القدم الآن، شكرًا لك على كل اللحظات الرائعة في السنوات الـ 10 الماضية، كل التوفيق في المستقبل يا صديقي".

وترك روبن تاريخًا كبيرًا في ألمانيا لا يقل عن قيمة اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، حيث توج روبن بـ 8 ألقاب دوري، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا 2012-2013، وكأس العالم للأندية موسم 2014.

لم تغب الجوائز الفردية عن الداهية الهولندية، حيث فاز روبن بجائزة أفضل لاعب في البوندسليجا موسم 2009-2010، وأفضل لاعب في ألمانيا في نفس الموسم.

A great one leaves the football stage. 😢 Thank you for all the fantastic moments and games in the last 10 years, Arjen 👏. All the best for the future, my friend 👍🏼 #thankyou #arjenrobben #fcbayern #esmuellert #miasanmia #Robben pic.twitter.com/NNVYGHuvNU