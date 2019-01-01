إندونيسيا تفرض رسوما على أكياس البلاستيك

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قررت الحكومة الإندونيسية فرض رسوم على الأكياس البلاستيك لتقليل النفايات.

وقالت المديرية العامة للجمارك والضرائب التابعة لوزارة المالية، إنها ستفرض رسوما قيمتها 200 روبية (1.4 سنت أمريكي) على كل كيس.

وقالت وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي -خلال جلسة مع لجنة بمجلس النواب للإشراف على الشؤون المالية المتعلقة برسوم الأكياس البلاستيك- إن الرسوم على الأكياس البلاستيكية ستكون 30 ألف روبية لكل كيلوجرام.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) على الإنترنت، أن إندونيسيا ليست هي الدولة الوحيدة التي تفرض رسوما على أكياس البلاستيك، فقد فرضت الدنمارك وجنوب إفريقيا وتايوان وأيرلندا وماليزيا رسوما مماثلة.