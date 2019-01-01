رابطة ألمانية: تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء خلال الأشهر الماضية

أفادت رابطة BDEW الألمانية للطاقة، اليوم الخميس، بأن انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء في ألمانيا تراجعت بـ15% في النصف الأول من العام الجاري، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بلغ 116 مليون طن في الفترة من يناير وحتى يونيو، مقابل 136 مليونا في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي.

وذكرت الرابطة أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذا التراجع من بينها الظروف المناخية المعتدلة، وارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون في تجارة الانبعاثات وارتفاع الإنتاج من وسائل الطاقة المتجددة لمستوى غير مسبوق.

وارتفع توليد الكهرباء من المصادر المتجددة إلى مستوى قياسي عند 44% من إجمالي إنتاج النصف الأول من 2019، مقابل 39% في الفترة نفسها من العام الماضي، لأسباب من بينها زيادة حركة الرياح التي ساعدت في نمو إنتاج طاقة الرياح.

وقال شتيفان كابفرر الرئيس التنفيذي للرابطة إن انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة أظهر أن قطاع الطاقة يبذل جهودا ضخمة لمساعدة ألمانيا على تحقيق أهدافها المناخية الرسمية.

وأضاف: "يجب على قطاعي النقل والتدفئة الآن إنجاز التزاماتهما لحماية المناخ.. ولهذا السبب، فإننا بحاجة إلى تسعير فعال لثاني أكسيد الكربون في هذه القطاعات".

وتعتزم الحكومة مناقشة المزيد من التدابير لتحقيق أهدافهما المناخية في سبتمبر.