الخميس 4 يوليه 2019 6:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل لاعب مصري في دور المجموعات بأمم أفريقيا؟






النتـائـج تصويت

أمراء اليابان يلتقون الرئيس الفنلندي خلال زيارتهم لمدينة «ناتالي» الفنلندية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 يوليه 2019 - 4:57 م | آخر تحديث : الخميس 4 يوليه 2019 - 4:57 م

التقى شقيق الإمبراطور الياباني "ناروهيتو" وولي عهده الأمير "أكيشينو" وقرينته الأميرة "كيكو" الرئيس الفنلندي "سولي نينيستو"، وذلك خلال زيارتهما لمدينة "ناتالي" الفنلندية.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية - على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، - أنه بمناسبة الذكرى الـ100 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أعرب الأمير الياباني عن بالغ أمله في زيادة عمليات التبادل بين شعبيهما، وتعميق أواصر علاقات الصداقة الثنائية بينهما على مدار 100 عام قادمة.

من جهته..أشار الرئيس الفنلندي إلى أن أعمال الأدب الياباني معروفة في فنلندا، وأنه يقرأ في الوقت الحالي أحد هذه الأعمال للكاتب الياباني "هاروكي موراكامي".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك