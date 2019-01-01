أمراء اليابان يلتقون الرئيس الفنلندي خلال زيارتهم لمدينة «ناتالي» الفنلندية

التقى شقيق الإمبراطور الياباني "ناروهيتو" وولي عهده الأمير "أكيشينو" وقرينته الأميرة "كيكو" الرئيس الفنلندي "سولي نينيستو"، وذلك خلال زيارتهما لمدينة "ناتالي" الفنلندية.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية - على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، - أنه بمناسبة الذكرى الـ100 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أعرب الأمير الياباني عن بالغ أمله في زيادة عمليات التبادل بين شعبيهما، وتعميق أواصر علاقات الصداقة الثنائية بينهما على مدار 100 عام قادمة.

من جهته..أشار الرئيس الفنلندي إلى أن أعمال الأدب الياباني معروفة في فنلندا، وأنه يقرأ في الوقت الحالي أحد هذه الأعمال للكاتب الياباني "هاروكي موراكامي".